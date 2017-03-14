США выделят Украине $54 млн на реформы

Американская и украинская стороны договорились о технической помощи для внедрения реформы на Украине на общую сумму $54 млн. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В Киеве 14 марта состоялась церемония подписания соглашений о предоставлении Украине техпомощи. Сообщается, что она будет направлена на содействие реформам для устойчивого экономического развития и содействия более прозрачным и подотчетным процессам управления при широком участии граждан.

По словам украинского вице-премьера, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, помощь будет оказана в сфере энергетики, верховенства права и обеспечения ответственности институтов власти перед гражданами.

Он заявил, что общая сумма предполагаемой техпомощи США Украине должна составить $123 млн.