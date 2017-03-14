Сбербанк обратился к Порошенко

Сотрудники дочернего банка Сбербанка на Украине обратились с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко, в котором попросили принять меры по восстановлению работы кредитной организации, сообщил представитель банка.

Сотрудники отмечают, что 14 марта 2017 года неизвестные лица продолжают блокировать здание банка, препятствуя им в доступе к рабочим местам, а клиентам — к осуществлению банковских операций.

В связи с данным фактом банк обращался в правоохранительные органы, но «реакций и действий в отношении нарушителей закона не последовало».

«Игнорирование закона в отношении украинского коммерческого банка, его коллектива и клиентов влияет не только на работу банка, но и на весь банковский сектор Украины, вызывая недоверие вкладчиков и инвесторов к банковской системе в целом. Более того, это неблагоприятно сказывается на инвестиционном климате в стране и оценке ситуации в ней, ее имидже на международной арене», — говорится в письме.

«Трудовой коллектив ПАО "Сбербанк" призывает Вас принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы одного из ведущих коммерческих банков Украины», — обращаются к Порошенко сотрудники Сбербанка на Украине.

13 марта головной офис дочернего банка российского Сбербанка в Киеве приостановил работу из-за блокады активистами националистических организаций — офис замуровали.

«Работа отделения, расположенного на ул. Владимирской (в Киеве. — ред.), в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме», — сообщил представитель банка.

Накануне Сбербанк сообщал, что за последнюю неделю зафиксировано более 26 фактов вандализма в отношении отделений и банкоматов «дочки» Сбербанка на Украине.

Россия поднимет вопрос нападений на дочерние предприятия российских банков на Украине на встрече трехсторонней контактной группы, сообщил RNS полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов.