Еще
22:07 14.03.2017
Пришлите свою новость!
22:01
СКА в третий раз победил «Динамо» в полуфинале Западной конференции КХЛ
21:47
Глава МВФ призвала страны G20 воздержаться от политики протекционизма
21:38
США выделят Украине $54 млн на реформы
21:30
Навальный собрался провести митинг в Москве
21:23
Сбербанк обратился к Порошенко
21:14
Умер принц Датский
21:08
Джигурду лишили гражданства ДНР
20:35
Оправданный по делу о коррупции налоговик Петербурга требует 3 млн и должность
19:59
С кредиторами банкира Гительсона расплатится его жена
19:43
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 марта
19:29
Разница между зарплатами мужчин и женщин в России сократилась до 30%
19:23
Адвокат: Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" пошел на сделку со следствием
19:18
Премьер Турции заявил о возможном введении экономических санкций против Нидерландов
19:15
Украина хочет бороться с гибридными угрозами вместе с Финляндией
19:08
Дацюк пропускает матч СКА с «Динамо» из-за травмы
19:04
Кудрин: Рубль завтра ослабнет
18:59
По наводке медсестры жителю Тулы предложили похоронить живую жену
18:52
Падение куска штукатурки со здания Московского вокзала заинтересовало следствие
18:45
NFC-оплату в петербургском метро запустят с апреля
18:41
Капитан СКА Дацюк пропустит четвертый матч серии против «Динамо»
18:38
Путин одобрил переход военных Южной Осетии в ВС России
18:34
Финские компании будут производить в Петербурге бетонные конструкции и шинопроводы
18:22
"Роскосмос" ищет космонавтов
18:20
Прокуратура Франции возбудила дело против Фийона
18:06
Суд поручил оценить квартиру и дом Жанны Фриске
17:58
Минстрой предлагает перенести общественные слушания в Интернет
17:57
Европейским производителям овощей и фруктов компенсируют убытки от российского эмбарго
17:48
Кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подозревают в сокрытии доходов
17:43
Матчи сборной России обслужат судьи из Румынии и Польши
17:34
В Петербурге ищут жителя Приозерска, жестоко наказавшего мальчика за стрельбу по машинам
17:31
Мосгорсуд признал законным включение Левада-центра в список иноагентов
17:24
Группа ВТБ увеличила ипотечный портфель до триллиона рублей
17:11
Суд резко ускорил рассмотрение дела о передаче Исаакия церкви
17:09
КС может расширить право женщин на суд присяжных
16:57
Конкурс на достройку новой сцены МДТ выиграла компания Ротенберга
16:51
На Лесном сбили двоих детей, переходивших дорогу на «красный»
16:50
В Петербурге СК проверяет полицию за частые визиты в пивной ларек
16:40
Ассоциация украинских банков назвала блокаду Сбербанка «политическим инцидентом»
16:39
Неприятный сюрприз для петербурженки обернулся подарком от угонщиков
16:36
Оппозиция подала новые документы на референдум о судьбе Исаакия
16:28
Фонтан из пожарного гидранта на Новгородской локализован
16:20
Митрофанов: У "Зенита" большой кредит доверия к Луческу
16:17
Хельсинки недополучает 10 млн евро в год из-за "зайцев"
16:08
Электроснабжение в Колпино полностью восстановлено
15:58
Вырубка сквера на улице Васи Алексеева ради метро завершилась
15:46
В "Лахта центре" установлены первые лифты
15:44
На Новгородской забил трехметровый фонтан
15:40
Европейский суд одобрил запрет носить хиджабы на рабочем месте
15:26
Петербургское предприятие Hyundai рассматривает локализацию сборки в Казахстане
15:24
МЭР РФ обсуждает передачу программы маткапитала на уровень регионов
15:22
Бенедикт Камбербэтч сыграет нестареющего учителя истории
15:19
Аферы с полисами «Либерти Страхования» в Петербурге не затронули страхователей
15:08
В Финляндии подорожали сигареты и бензин
15:05
Гендиректор «Зенита»: Судейская система получила сигнал - все позволено
15:02
В Колпино без света остались почти 10 тысяч человек
15:00
В Манеже выставят три тысячи работ юных художников
14:56
В России объявили набор в космонавты
14:49
Путин: Дмитрия Анатольевича не уберегли
14:44
Путин: Россия не будет создавать антикоррупционные комитеты
14:40
Комиссия РАН по лженауке после гомеопатов займётся «ВИЧ-диссидентами» и прививками
14:36
Троицкий и Большеохтинский мосты трижды разведут в ночь
14:32
Путин призвал прокуроров следить за ценами на услуги и товары
14:25
В Петергофе восстановили внешний облик Троицкой церкви
14:20
На улице Хрустальной РАР собирает «Золото славян»
14:16
Вице-губернатор Петербурга Кириллов: Поручений передать Исаакий к Пасхе не было
14:12
Андрей Константинов расскажет об истории «Бандитского Петербурга»
13:59
В Петербурге сиделку, обобравшую больную, осудили условно
13:55
Песков: Кремль не намерен вмешиваться в вопрос о передаче Исаакия
13:50
КХЛ оштрафовала «Динамо» за оскорбления болельщиками игроков СКА
13:44
KIA Rio нового поколения сойдет с конвейера завода в Петербурге в середине лета
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
14.03.2017 21:23

Сбербанк обратился к Порошенко

Сотрудники дочернего банка Сбербанка на Украине обратились с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко, в котором попросили принять меры по восстановлению работы кредитной организации, сообщил представитель банка.

Сотрудники отмечают, что 14 марта 2017 года неизвестные лица продолжают блокировать здание банка, препятствуя им в доступе к рабочим местам, а клиентам — к осуществлению банковских операций.

В связи с данным фактом банк обращался в правоохранительные органы, но «реакций и действий в отношении нарушителей закона не последовало».

«Игнорирование закона в отношении украинского коммерческого банка, его коллектива и клиентов влияет не только на работу банка, но и на весь банковский сектор Украины, вызывая недоверие вкладчиков и инвесторов к банковской системе в целом. Более того, это неблагоприятно сказывается на инвестиционном климате в стране и оценке ситуации в ней, ее имидже на международной арене», — говорится в письме.

«Трудовой коллектив ПАО "Сбербанк" призывает Вас принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы одного из ведущих коммерческих банков Украины», — обращаются к Порошенко сотрудники Сбербанка на Украине.

13 марта головной офис дочернего банка российского Сбербанка в Киеве приостановил работу из-за блокады активистами националистических организаций — офис замуровали.

«Работа отделения, расположенного на ул. Владимирской (в Киеве. — ред.), в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме», — сообщил представитель банка.

Накануне Сбербанк сообщал, что за последнюю неделю зафиксировано более 26 фактов вандализма в отношении отделений и банкоматов «дочки» Сбербанка на Украине.

Россия поднимет вопрос нападений на дочерние предприятия российских банков на Украине на встрече трехсторонней контактной группы, сообщил RNS полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов.

Источник: RNS


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.03.2017 11:55

Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей

Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30

МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сбербанк обратился к Порошенко
Финские компании будут производить в Петербурге бетонные конструкции и шинопроводы
Европейским производителям овощей и фруктов компенсируют убытки от российского эмбарго
Группа ВТБ увеличила ипотечный портфель до триллиона рублей
В Финляндии подорожали сигареты и бензин
Смольный: Продажа Opel затормозила переговоры по перезапуску завода GM
УФАС признало обоснованной жалобу на аукцион на строительство дороги в Лахте
Сын Рогозина стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации
Биржи США снизились
Сбербанк заявил о 26 случаях вандализма в отношении отделений на Украине
Смольный отправил "Россию" в убыточный полет
Как вернуть покупателя в супермаркет
Зачем Абхазия вооружает российский бизнес
Вожделенный Solaris
ФНС пришла за водкой
Портовики Петербурга не поделили финнов
Окно для экспорта ищут в Петербурге
Замороженная битва за тепло на Петровском
Статистический маневр затормозил конвейер
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Роскосмос" ищет космонавтов

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

«Бандитский Петербург» - обратный билет

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Музыкант Глеб Самойлов, группа The Matrixx.

Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях

В гаражах в Купчино накрыли производство наркотиков

Новости компаний
ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.03.2017 11:55
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30
МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей
В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
«Центр Развития»
17.02.2017 16:09
18-19 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.