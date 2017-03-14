Умер принц Датский

Принц Ричард Берлебургский, шурин королевы Дании Маргрет, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает The Local, со ссылкой на пресс-службу дворца.

Принц Ричард, полное имя Ричард Казимир Карл Август Константин цу Сайн-Витгенштейн-Берлебург, был женат на сестре королевы Дании — принцессе Бенедикте.

«С великой скорбью я от имени Ее Королевского Высочества принцессы Бенедикты должен объявить, что Его Высочество Принц Ричард скончался», — заявил пресс-секретарь принцессы.

В последние годы у принца Ричарда были серьезные проблемы со здоровьем, он лечился от рака кожи в Германии в 2003 году, после чего ему диагностировали злокачественную опухоль в бедре.