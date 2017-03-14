Оправданный по делу о коррупции налоговик Петербурга требует 3 млн и должность

Реабилитированный сотрудник Федеральной налоговой службы обратился в Пушкинский суд с материальными требованиями за незаконное уголовное преследование. Иск о компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей он подал к Минфину, так как правоохранительные органы финансируются из федерального бюджета.

Как стало известно корреспонденту "Фонтанки", бывший налоговый инспектор Николай Добряков также настаивает на официальном извинении прокурора Пушкинского района за причиненный вред. Второе заявление налоговика в суд касается его восстановления на работе и компенсации невыплаченной зарплаты более 1 млн рублей.

Суд принял оба иска Добрякова и рассмотрит их в конце марта 2017 года.

В июне 2011 года Следственный комитет сообщал, что главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Санкт-Петербургу Николай Добряков был задержан на рабочем месте по подозрению в получении взятки 5 тысяч рублей.

Позже дело было переквалифицировано на покушение на мошенничество и передано в суд, где благополучно развалилось за отсутствием улик. Его вернули в следствие, но доказательств так и не было собрано, а в декабре 2013 года было вынесено постановление о прекращении уголовного дела.