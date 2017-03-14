С кредиторами банкира Гительсона расплатится его жена

Супруга приговоренного за мошенничество и объявленного банкротом Александра Гительсона вовлечена в его долговые обязательства перед кредиторами. Женщина может лишиться части заграничного имущества.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 14 марта, Ломоносовский суд Ленобласти прекратил производство по делу о разделе имущества Гительсона и его жены Елены Руновой. Определение мотивировано тем, что в Арбитражном суде Петербурга и области рассматривается банкротное дело Гительсона. В очередь кредиторов к нему выстроились областное правительство (требует 1,4 млрд рублей), экс-депутат Госдумы Аднан Музыкаев (500 млн), банк ВЕФК-Урал (300 млн) и другие.

Имущество супругов считается совместно нажитым, и по делам о банкротстве физических лиц предусмотрена процедура включения этого имущества в конкурсную массу с последующей реализацией. Доля (как правило, половина) должна отойти Руновой, а остальное – кредиторам.

Так как Александр Гительсон по бумагам почти неимущ (пенсия 11 тысяч рублей и изъятые украшения на несколько миллионов), его супругу можно считать основной надеждой кредиторов. Елена Рунова – гражданка Австрии. Почти наверняка у нее есть недвижимость, которая тоже считается совместно нажитой.

Розыском иностранных активов Руновой – Гительсона занимается финансовый управляющий Никита Котов. Адвокат Александр Моисеев, представляющий его интересы, сообщил «Фонтанке», что розыск имущества также ведется по другим странам – Великобритании, Сербии, Швейцарии. Запросы в инстанции направлены, ответы пока не получены. Защитник подчеркнул, что в конкурсную массу должно быть включено все совместное имущество, в чем бы оно ни выражалось и где бы оно ни находилось, за исключением единственного жилья и необходимого жизненного минимума, установленного Гражданско-процессуальным кодексом (одежды, обуви, продуктов питания и прочего).

Александр Гительсон приговорен по двум делам о мошенническом хищении более 2 млрд рублей к 5 годам 2 месяцам колонии. Срок отбывает в Металлострое. За тайное посещение синагоги суд отказался выпускать его условно-досрочно. Время отбытия наказания истекает в мае этого года.