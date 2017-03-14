«Фонтанка» за 60 секунд — 14 марта

Вице-губернатор Владимир Кириллов сказал, что не было никакого распоряжения насчет передать Исаакий Церкви к ближайшей Пасхе, которая 16 апреля.

А Смольнинский суд Петербурга вдруг изменил дату следующего заседания по делу о передаче Исаакия с 17 апреля на 15 марта. Самостоятельная независимая — как она есть.

Автомобиль топ-менеджера петербургской «Транснефти» сбил человека на пешеходном переходе и скрылся, если верить видео с регистратора. Топ-менеджер говорит, что все ложь и провокация. Но машинку зачем-то выставил на продажу. Деталь: перед тем как скрыться, водитель того самого авто высадил пассажира, который тоже начал стремительно скрываться. Натягивая штаны на ходу.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту вброса бюллетеней на 383-м УИКе на минувших выборах в городской ЗакС. Там чиновник Смольного проиграл эсеру. В избиркоме говорят: это город Ленинград. В смысле все произошло не корысти ради, а только в помощь избирателям. Это были бюллетени, которые люди забыли на столах членов комиссии. Проставив перед этим галочки.

Член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин рассказал «Фонтанке», когда у вас наконец вырастет третья рука. Потому что прогресс не остановить.

А «Роскосмос» набирает космонавтов для первого полета россиян на Луну. Ступни не должны быть длиннее 29,5 см. Еще надо владеть английским языком на уровне программы неязыкового вуза. Нил Армстронг там натоптал, мало ли что теперь выросло.



В культурном пространстве «Бенуа 1890» 15 марта открывается собственный лекторий «Фонтанки». Писатели, экономисты, политологи и эксперты сделают вас умнее, духовнее и сознательнее.

Игра для фанатов – сам себе Пьерлуиджи Коллина. Смотрим видео, которое позволит принять свое собственное решение: был ли гол Шатова, находился ли Нету в момент незасчитанного гола в офсайде, находился ли Гиголаев в офсайде, когда забивал гол в ворота «Зенита», и был ли пенальти на Дзюбе.

Из-за коммунальной аварии на Новгородской улице в Петербурге забил фонтан холодной воды. Трехметровый. Повезло кому-то с парковкой.

Молодежи вручили театральную премию «Прорыв». Прорываться на этот раз пришлось через суд.