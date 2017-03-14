Разница между зарплатами мужчин и женщин в России сократилась до 30%

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко сообщил о сокращении разницы в зарплатах мужчин и женщин: в 2011 году зарплата женщин составляла 67,9% от средней зарплаты мужчин, в 2015 году — 72,6%, сообщает Минтруд.

«Разница в заработных платах мужчин и женщин сокращается: в 2011 году заработная плата женщин составляла 67,9% от средней заработной платы мужчин, в 2015 году — 72,6%», — цитирует пресс-служба слова Вовченко в ходе 61-й сессии комиссии ООН по положению женщин.

По его словам, в целом в России отмечается высокая занятость женщин.

«Российские женщины отличаются высоким уровнем образования и представляют 49% от общей численности занятых в экономике, — отметил замглавы Минтруда. — Уровень экономической активности женщин в трудоспособном возрасте составляет 77%».

Он отметил, что в 2016 году в России 45% женщин занимали высшие управленческие позиции (в 2015 году — 40%). Около 53% финансовых директоров — женщины, 28% женщин-руководителей возглавляют службы персонала и подразделения внутреннего контроля и аудита.

На данный момент в России действует около 5,6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых не менее 35% возглавляют женщины.

«Важно отметить, что правительством РФ утверждена стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ на долгосрочный период — до 2030 года, в рамках которой предусмотрена реализация мероприятий по поддержке женского предпринимательства», — отметил Вовченко.