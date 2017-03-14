Еще
20:20 14.03.2017
Пришлите свою новость!
19:59
С кредиторами банкира Гительсона расплатится его жена
19:43
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 марта
19:29
Разница между зарплатами мужчин и женщин в России сократилась до 30%
19:23
Адвокат: Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" пошел на сделку со следствием
19:18
Премьер Турции заявил о возможном введении экономических санкций против Нидерландов
19:15
Украина хочет бороться с гибридными угрозами вместе с Финляндией
19:08
Дацюк пропускает матч СКА с «Динамо» из-за травмы
19:04
Кудрин: Рубль завтра ослабнет
18:59
По наводке медсестры жителю Тулы предложили похоронить живую жену
18:52
Падение куска штукатурки со здания Московского вокзала заинтересовало следствие
18:45
NFC-оплату в петербургском метро запустят с апреля
18:41
Капитан СКА Дацюк пропустит четвертый матч серии против «Динамо»
18:38
Путин одобрил переход военных Южной Осетии в ВС России
18:34
Финские компании будут производить в Петербурге бетонные конструкции и шинопроводы
18:22
"Роскосмос" ищет космонавтов
18:20
Прокуратура Франции возбудила дело против Фийона
18:06
Суд поручил оценить квартиру и дом Жанны Фриске
17:58
Минстрой предлагает перенести общественные слушания в Интернет
17:57
Европейским производителям овощей и фруктов компенсируют убытки от российского эмбарго
17:48
Кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подозревают в сокрытии доходов
17:43
Матчи сборной России обслужат судьи из Румынии и Польши
17:34
В Петербурге ищут жителя Приозерска, жестоко наказавшего мальчика за стрельбу по машинам
17:31
Мосгорсуд признал законным включение Левада-центра в список иноагентов
17:24
Группа ВТБ увеличила ипотечный портфель до триллиона рублей
17:11
Суд резко ускорил рассмотрение дела о передаче Исаакия церкви
17:09
КС может расширить право женщин на суд присяжных
16:57
Конкурс на достройку новой сцены МДТ выиграла компания Ротенберга
16:51
На Лесном сбили двоих детей, переходивших дорогу на «красный»
16:50
В Петербурге СК проверяет полицию за частые визиты в пивной ларек
16:40
Ассоциация украинских банков назвала блокаду Сбербанка «политическим инцидентом»
16:39
Неприятный сюрприз для петербурженки обернулся подарком от угонщиков
16:36
Оппозиция подала новые документы на референдум о судьбе Исаакия
16:28
Фонтан из пожарного гидранта на Новгородской локализован
16:20
Митрофанов: У "Зенита" большой кредит доверия к Луческу
16:17
Хельсинки недополучает 10 млн евро в год из-за "зайцев"
16:08
Электроснабжение в Колпино полностью восстановлено
15:58
Вырубка сквера на улице Васи Алексеева ради метро завершилась
15:46
В "Лахта центре" установлены первые лифты
15:44
На Новгородской забил трехметровый фонтан
15:40
Европейский суд одобрил запрет носить хиджабы на рабочем месте
15:26
Петербургское предприятие Hyundai рассматривает локализацию сборки в Казахстане
15:24
МЭР РФ обсуждает передачу программы маткапитала на уровень регионов
15:22
Бенедикт Камбербэтч сыграет нестареющего учителя истории
15:19
Аферы с полисами «Либерти Страхования» в Петербурге не затронули страхователей
15:08
В Финляндии подорожали сигареты и бензин
15:05
Гендиректор «Зенита»: Судейская система получила сигнал - все позволено
15:02
В Колпино без света остались почти 10 тысяч человек
15:00
В Манеже выставят три тысячи работ юных художников
14:56
В России объявили набор в космонавты
14:49
Путин: Дмитрия Анатольевича не уберегли
14:44
Путин: Россия не будет создавать антикоррупционные комитеты
14:40
Комиссия РАН по лженауке после гомеопатов займётся «ВИЧ-диссидентами» и прививками
14:36
Троицкий и Большеохтинский мосты трижды разведут в ночь
14:32
Путин призвал прокуроров следить за ценами на услуги и товары
14:25
В Петергофе восстановили внешний облик Троицкой церкви
14:20
На улице Хрустальной РАР собирает «Золото славян»
14:16
Вице-губернатор Петербурга Кириллов: Поручений передать Исаакий к Пасхе не было
14:12
Андрей Константинов расскажет об истории «Бандитского Петербурга»
13:59
В Петербурге сиделку, обобравшую больную, осудили условно
13:55
Песков: Кремль не намерен вмешиваться в вопрос о передаче Исаакия
13:50
КХЛ оштрафовала «Динамо» за оскорбления болельщиками игроков СКА
13:44
KIA Rio нового поколения сойдет с конвейера завода в Петербурге в середине лета
13:42
Эксперт: Убытки российского автопрома в 2017 году составят 150 млрд рублей
13:40
РФС признал верными все ключевые решения арбитра Турбина в матче «Амкар» - «Зенит»
13:36
Hyundai вложит 11 млрд рублей в развитие завода в Петербурге
13:30
Голодец: Бедность в России — это бедность работающего населения
13:21
МИД России назвал блокировку российских банков на Украине "выстрелом в ногу"
13:18
Смольный: Продажа Opel затормозила переговоры по перезапуску завода GM
13:12
В Приозерске госпитализирован мальчик, которого поставили на колени за игру с автоматом
13:12
Подготовка к параду может ограничить полёты над Петербургом
Предыдущие новости
Архив материалов
Работа
Версия для печати
14.03.2017 19:29

Разница между зарплатами мужчин и женщин в России сократилась до 30%

 

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко сообщил о сокращении разницы в зарплатах мужчин и женщин: в 2011 году зарплата женщин составляла 67,9% от средней зарплаты мужчин, в 2015 году — 72,6%, сообщает Минтруд.

«Разница в заработных платах мужчин и женщин сокращается: в 2011 году заработная плата женщин составляла 67,9% от средней заработной платы мужчин, в 2015 году — 72,6%», — цитирует пресс-служба слова Вовченко в ходе 61-й сессии комиссии ООН по положению женщин.

По его словам, в целом в России отмечается высокая занятость женщин.

«Российские женщины отличаются высоким уровнем образования и представляют 49% от общей численности занятых в экономике, — отметил замглавы Минтруда. — Уровень экономической активности женщин в трудоспособном возрасте составляет 77%».

Он отметил, что в 2016 году в России 45% женщин занимали высшие управленческие позиции (в 2015 году — 40%). Около 53% финансовых директоров — женщины, 28% женщин-руководителей возглавляют службы персонала и подразделения внутреннего контроля и аудита.

На данный момент в России действует около 5,6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых не менее 35% возглавляют женщины.

«Важно отметить, что правительством РФ утверждена стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ на долгосрочный период — до 2030 года, в рамках которой предусмотрена реализация мероприятий по поддержке женского предпринимательства», — отметил Вовченко.

Источник: RNS


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
VSwork.ru
30.06.2016 14:02

Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование

В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31

Tele2 доверяет молодым специалистам

Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Разница между зарплатами мужчин и женщин в России сократилась до 30%
В России объявили набор в космонавты
«Фонтанка» ищет корреспондента для рубрики «Недвижимость»
Число безработных в России за неделю снизилось на 0,9%
Финские депутаты зарабатывают тысячи евро помимо основной работы
Забастовка в финских аэропортах 14 марта отменяется
Минтруда не поддерживает выплату зарплатных долгов из Резервного фонда
В Бресте проходит акция против налога на "тунеядство"
На Шри-Ланке задержаны девять россиян
Аэропорт Хельсинки готовится к забастовке
Це без одной весны Европа
Рецидив Шикотана на Новой Земле
В Петербурге назвали лучших врачей и медсестер 2016 года
Кузница летчиков-самоубийц
Поддержавшего Шнура чиновника оттолкнула аудиторская проверка
Без повода не чирикай
Кто не работает - того едят
Как Россия перестала ругать Uber
Власти обещают увеличить число бедных
Конвейер пустили в долг
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Роскосмос" ищет космонавтов

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

«Бандитский Петербург» - обратный билет

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Музыкант Глеб Самойлов, группа The Matrixx.

Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях

В гаражах в Купчино накрыли производство наркотиков

Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00
Tele2 приглашает на стажировку
Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.