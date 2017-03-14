Адвокат: Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" пошел на сделку со следствием

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, обвиняемый в незаконном доступе к компьютерной информации, заключил сделку со следствием.

Об этом 14 марта ТАСС сообщил его адвокат Руслан Коблев.

"Мы пошли на сделку со следствием", – сказал адвокат. Он отметил, что наказание Аникееву теперь не может превышать 2/3 от максимального срока, то есть не более 2,5 года заключения. Ранее Лефортовский суд оставил Аникеева под стражей до 8 мая.

Аникеев был арестован в ноябре прошлого года. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения"). Аникеев свою вину признал и дал показания на других соучастников. В настоящее время в деле фигурирует только один эпизод, в котором потерпевшим признан сотрудник Сбербанка России Евгений Кисляков, обратившийся с заявлением о взломе его электронной почты.

Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников.