Премьер Турции заявил о возможном введении экономических санкций против Нидерландов

Турция может ввести экономические санкции против Нидерландов, заявил 14 марта премьер-министр страны Нуман Куртулмуш. Об этом пишет Reuters со ссылкой на интервью министра на CNN Turk.

Он также добавил, что на данном этапе Анкара не собирается отзывать своего посла в Нидерландах.

Ранее Reuters со ссылкой на министра по делам ЕС Турции Омара Челика писал, что Турция введет санкции против Нидерландов из-за дипломатического скандала.

Дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами разгорелся после того, как власти последних 11 марта отказали в посадке самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. После этого власти Роттердама не пустили министра по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайю в здание консульства Турции. Решение городских властей вызвало протесты в городе. После этого правоохранительные органы Нидерландов задержали министра по делам семьи Турции, признали ее «нежелательным лицом» на территории страны и выдворили на территорию Германии.