Кудрин: Рубль завтра ослабнет

Глава Центра стратегических инициатив Алексей Кудрин спрогнозировал ослабление валют развивающихся стран, в том числе и рубля, в случае, если совет управляющих ФРС завтра, 15 марта, повысит ключевую ставку.

«Очень вероятно, что ФРС США завтра повысит ставку. Это несколько ослабит валюты стран развивающихся рынков», — написал Кудрин на своей странице в Twitter.

1 февраля 2017 года совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение сохранить ставку на уровне 0,25–0,5%. Ранее ФРС сообщала, что ожидает трех повышений базовой ставки в 2017 году, до 1,375%, напоминает RNS.