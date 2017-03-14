Дацюк пропускает матч СКА с «Динамо» из-за травмы

Из-за травмы пропускает матч полуфинала Западной конференции КХЛ против московского «Динамо» капитан СКА Павел Дацюк. Как 14 марта сообщили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского клуба, Дацюк получил повреждение после силового приема форварда москвичей Лукаша Кашпара в третьем матче серии 12 марта.

О характере травмы и о том, сколько времени уйдет на восстановление, в клубе не уточнили. В первом звене Дацюка заменил 23-летний Николай Прохоркин.

Напомним, эпизод с силовым приемом произошел на 35-й минуте третьего матча. Кашпар его толкнул в спину на борт. Кашпар за это был удален до конца матча. Однако сегодня его удаление было отменено спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги. Впрочем, также был аннулирован аналогичный штраф Дацюка, несколько секунд спустя после своего падения жестко встретивший нападающего «Динамо» Алексея Цветкова.