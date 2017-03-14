Падение куска штукатурки со здания Московского вокзала заинтересовало следствие

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственнную проверку по факту падения на мужчину куска фасада со здания Московского вокзала в Петербурге. Об инциденте в ведомстве узнали из новостной ленты «Фонтанки».

Как сообщает пресс-служба ведомства 14 марта, следователи выясняют все обстоятельства происшествия, в результате которого пострадал петербуржец. После проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, кусок штукатурки упал на прохожего на Лиговском проспекте вечером 11 марта. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.