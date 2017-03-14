NFC-оплату в петербургском метро запустят с апреля

Оплатить проезд в петербургском метрополитене с помощью смартфона с поддержкой NFC можно будет с апреля. Кроме того, планируется объединить «Подорожник» и «Тройку».

О планах городского комитета по транспорту на 2017 год рассказала 14 марта заместитель председателя Елена Осинцева. По ее словам, город намерен развивать систему бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. На май запланировано объединение электронных транспортных карт Москвы «Тройка» и Санкт-Петербурга («Подорожник»). С того же времени «Подорожник» можно будет использовать в пригородных электричках.

До конца года также должна быть внедрена новая система на автобусах «Пассажиравтотранса». Ранее соответствующий конкурс выиграл «Газпромбанк». В апреле начнется установка оборудования: в каждом из почти 2 тысяч автобусов появится валидатор, который сможет принимать оплату банковскими картами, а также поддерживать технологию Apple Pay и Samsung Pay.