Еще
20:20 14.03.2017
Пришлите свою новость!
19:59
С кредиторами банкира Гительсона расплатится его жена
19:43
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 марта
19:29
Разница между зарплатами мужчин и женщин в России сократилась до 30%
19:23
Адвокат: Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" пошел на сделку со следствием
19:18
Премьер Турции заявил о возможном введении экономических санкций против Нидерландов
19:15
Украина хочет бороться с гибридными угрозами вместе с Финляндией
19:08
Дацюк пропускает матч СКА с «Динамо» из-за травмы
19:04
Кудрин: Рубль завтра ослабнет
18:59
По наводке медсестры жителю Тулы предложили похоронить живую жену
18:52
Падение куска штукатурки со здания Московского вокзала заинтересовало следствие
18:45
NFC-оплату в петербургском метро запустят с апреля
18:41
Капитан СКА Дацюк пропустит четвертый матч серии против «Динамо»
18:38
Путин одобрил переход военных Южной Осетии в ВС России
18:34
Финские компании будут производить в Петербурге бетонные конструкции и шинопроводы
18:22
"Роскосмос" ищет космонавтов
18:20
Прокуратура Франции возбудила дело против Фийона
18:06
Суд поручил оценить квартиру и дом Жанны Фриске
17:58
Минстрой предлагает перенести общественные слушания в Интернет
17:57
Европейским производителям овощей и фруктов компенсируют убытки от российского эмбарго
17:48
Кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подозревают в сокрытии доходов
17:43
Матчи сборной России обслужат судьи из Румынии и Польши
17:34
В Петербурге ищут жителя Приозерска, жестоко наказавшего мальчика за стрельбу по машинам
17:31
Мосгорсуд признал законным включение Левада-центра в список иноагентов
17:24
Группа ВТБ увеличила ипотечный портфель до триллиона рублей
17:11
Суд резко ускорил рассмотрение дела о передаче Исаакия церкви
17:09
КС может расширить право женщин на суд присяжных
16:57
Конкурс на достройку новой сцены МДТ выиграла компания Ротенберга
16:51
На Лесном сбили двоих детей, переходивших дорогу на «красный»
16:50
В Петербурге СК проверяет полицию за частые визиты в пивной ларек
16:40
Ассоциация украинских банков назвала блокаду Сбербанка «политическим инцидентом»
16:39
Неприятный сюрприз для петербурженки обернулся подарком от угонщиков
16:36
Оппозиция подала новые документы на референдум о судьбе Исаакия
16:28
Фонтан из пожарного гидранта на Новгородской локализован
16:20
Митрофанов: У "Зенита" большой кредит доверия к Луческу
16:17
Хельсинки недополучает 10 млн евро в год из-за "зайцев"
16:08
Электроснабжение в Колпино полностью восстановлено
15:58
Вырубка сквера на улице Васи Алексеева ради метро завершилась
15:46
В "Лахта центре" установлены первые лифты
15:44
На Новгородской забил трехметровый фонтан
15:40
Европейский суд одобрил запрет носить хиджабы на рабочем месте
15:26
Петербургское предприятие Hyundai рассматривает локализацию сборки в Казахстане
15:24
МЭР РФ обсуждает передачу программы маткапитала на уровень регионов
15:22
Бенедикт Камбербэтч сыграет нестареющего учителя истории
15:19
Аферы с полисами «Либерти Страхования» в Петербурге не затронули страхователей
15:08
В Финляндии подорожали сигареты и бензин
15:05
Гендиректор «Зенита»: Судейская система получила сигнал - все позволено
15:02
В Колпино без света остались почти 10 тысяч человек
15:00
В Манеже выставят три тысячи работ юных художников
14:56
В России объявили набор в космонавты
14:49
Путин: Дмитрия Анатольевича не уберегли
14:44
Путин: Россия не будет создавать антикоррупционные комитеты
14:40
Комиссия РАН по лженауке после гомеопатов займётся «ВИЧ-диссидентами» и прививками
14:36
Троицкий и Большеохтинский мосты трижды разведут в ночь
14:32
Путин призвал прокуроров следить за ценами на услуги и товары
14:25
В Петергофе восстановили внешний облик Троицкой церкви
14:20
На улице Хрустальной РАР собирает «Золото славян»
14:16
Вице-губернатор Петербурга Кириллов: Поручений передать Исаакий к Пасхе не было
14:12
Андрей Константинов расскажет об истории «Бандитского Петербурга»
13:59
В Петербурге сиделку, обобравшую больную, осудили условно
13:55
Песков: Кремль не намерен вмешиваться в вопрос о передаче Исаакия
13:50
КХЛ оштрафовала «Динамо» за оскорбления болельщиками игроков СКА
13:44
KIA Rio нового поколения сойдет с конвейера завода в Петербурге в середине лета
13:42
Эксперт: Убытки российского автопрома в 2017 году составят 150 млрд рублей
13:40
РФС признал верными все ключевые решения арбитра Турбина в матче «Амкар» - «Зенит»
13:36
Hyundai вложит 11 млрд рублей в развитие завода в Петербурге
13:30
Голодец: Бедность в России — это бедность работающего населения
13:21
МИД России назвал блокировку российских банков на Украине "выстрелом в ногу"
13:18
Смольный: Продажа Opel затормозила переговоры по перезапуску завода GM
13:12
В Приозерске госпитализирован мальчик, которого поставили на колени за игру с автоматом
13:12
Подготовка к параду может ограничить полёты над Петербургом
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
14.03.2017 18:45

NFC-оплату в петербургском метро запустят с апреля

Оплатить проезд в петербургском метрополитене с помощью смартфона с поддержкой NFC можно будет с апреля. Кроме того, планируется объединить «Подорожник» и «Тройку».

О планах городского комитета по транспорту на 2017 год рассказала 14 марта заместитель председателя Елена Осинцева. По ее словам, город намерен развивать систему бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. На май запланировано объединение электронных транспортных карт Москвы «Тройка» и Санкт-Петербурга («Подорожник»). С того же времени «Подорожник» можно будет использовать в пригородных электричках.

До конца года также должна быть внедрена новая система на автобусах «Пассажиравтотранса». Ранее соответствующий конкурс выиграл «Газпромбанк». В апреле начнется установка оборудования: в каждом из почти 2 тысяч автобусов появится валидатор, который сможет принимать оплату банковскими картами, а также поддерживать технологию Apple Pay и Samsung Pay.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
14.03.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI

Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20

В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности

10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 марта
NFC-оплату в петербургском метро запустят с апреля
Конкурс на достройку новой сцены МДТ выиграла компания Ротенберга
Оппозиция подала новые документы на референдум о судьбе Исаакия
В "Лахта центре" установлены первые лифты
В Колпино без света остались почти 10 тысяч человек
Троицкий и Большеохтинский мосты трижды разведут в ночь
Вице-губернатор Петербурга Кириллов: Поручений передать Исаакий к Пасхе не было
Песков: Кремль не намерен вмешиваться в вопрос о передаче Исаакия
Подготовка к параду может ограничить полёты над Петербургом
Можно ли согласовать перепланировку памятника задним числом
Турецкому строителю доктор выписал справку
Как Петербург готов к Кубку конфедераций
«Велогороду» ищут замену
Генплан: все решится летом
«Красный Бор» не нужен Москве, но нужен Финляндии
На намыв заселяться - по воздуху
«Доктор Питер» наградил лучшие клиники Петербурга
Петербург неправильно прикладывает "Подорожник"
Навальный нашел за Кушелевым-Безбородко тень Медведева
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Роскосмос" ищет космонавтов

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

«Бандитский Петербург» - обратный билет

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Музыкант Глеб Самойлов, группа The Matrixx.

Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях

В гаражах в Купчино накрыли производство наркотиков

Новости компаний
КЕЙ
14.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI
Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20
В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
В 21 веке решат проблему парковок
18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
УБРиР
28.02.2017 08:00
УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
27.02.2017 08:30
«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга
Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.