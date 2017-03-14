Капитан СКА Дацюк пропустит четвертый матч серии против «Динамо»

Капитан хоккейного клуба СКА Павел Дацюк пропустит четвертый матч полуфинальной серии Западной конференции против московского «Динамо» сегодня, 14 марта, в Москве.

Как сообщает пресс-служба СКА, в первом звене вместо него появится 23-летний Николай Прохоркин.

В отсутствие Дацюка исполнять обязанности капитана будет Илья Ковальчук. Полностью состав звеньев СКА выглядит таким образом:

вратарь Коскинен (в запасе Шестёркин);

1-е звено: защитники Яковлев — Белов, нападающие Ковальчук — Прохоркин — Кетов;

2-е звено: Хафизуллин — Зуб, Гусев — Шипачёв — Дадонов;

3-е звено: Зубарев — Херсли, Широков — Коскиранта — Плотников;

4-е звено: Рыков — Рукавишников, Дергачёв — Каблуков — Барабанов.

Напомним, что в третьем матче серии, который прошел 12 марта в Москве, Дацюк пропустил жесткий силовой прием от нападающего «Динамо» Лукаша Кашпара. После этого Дацюк уже сам нарушил правила, жестко встретив в своей зоне форварда Алексея Цветкова. И Дацюк и Кашпар получили матч-штрафы (5+20 минут). Но сегодня по решению спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги оба эти удаления были отменены.