Путин одобрил переход военных Южной Осетии в ВС России

Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение правительства страны о подписании соглашения о порядке вхождения отдельных военных подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил России.

Соответствующий документ, подписанный главой государства 14 марта, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства России о подписании Соглашения между Россией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетии в состав Вооруженных сил России», — говорится в распоряжении.

"Поручить Минобороны России провести с участием МИДа переговоры с югоосетинской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение от имени России, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством России, изменения, не имеющие принципиального характера", – добавлено в распоряжении главы государства.