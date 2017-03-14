"Роскосмос" ищет космонавтов

Конкурс продлится до конца нынешнего года. Первый беспилотный полет корабля "Федерация" запланирован на 2021 год, пилотируемый - на 2023 год.

Официальный сайт корпорации "Роскосмос" сообщил о начале открытого конкурсного отбора в отряд космонавтов, которым предстоит стать первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

К участию в отборе допускаются граждане РФ, не старше 35 лет, не имеющие гражданства другого государства и непогашенной судимости. Претенденты должны иметь высшее образование по инженерным или летным специальностям и не обладать неблагоприятными индивидуально-психологическими особенностями. Помимо определенных медицинских требований и достаточного уровня физической подготовки кандидаты в отряд космонавтов должны быть не ниже 150 и не выше 190 см., их вес должен находиться в интервале 50 – 90 кг., а ступни не должны быть длиннее 29.5 см. (это 46 размер обуви).

Кроме того, претенденты должны владеть английским языком на уровне программы неязыкового вуза. Оценка по русскому в школьном аттестате – не ниже "хорошо". Также необходимо владеть компьютерными навыками, уметь пользоваться интернетом и электронной почтой, иметь способности к изучению космической техники и обладать необходимым минимумом общих знаний в области культурологии.