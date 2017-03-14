Прокуратура Франции возбудила дело против Фийона

Прокуратура Франции объявила о возбуждении дела против кандидата в президенты страны Франсуа Фийона.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Le Figaro, его подозревают в выплате фиктивных зарплат членам семьи во время работы депутатом парламента Франции. Фийону предъявлены обвинения в хищении государственных средств, соучастии и сокрытии фактов ненадлежащего использования государственных средств.

Обвинительное заключение пришло на день раньше: 15 марта Фийон должен был явиться в суд по этому делу, но не как обвиняемый, а как подозреваемый.

Скандал вокруг Фийона и его окружения начался с публикации в сатирическом издании Le Canard Enchaine. В статье говорилось, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника.

Сам Фийон заявлял, что не намерен выходить из борьбы за пост президента Франции из-за скандала.