Минстрой предлагает перенести общественные слушания в Интернет

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, по которому общественные слушания предлагается заменить виртуальными обсуждениями. В Петербурге инициативу считают бессмысленной.

Результат рассмотрения проекта закона в Минстрое опубликовали 13 марта. Он предусматривает переход от процедуры публичных градостроительных слушаний к процедуре общественных обсуждений, которые возможно проводить в Интернете. Таким образом, считают в министерстве, участвовать в обсуждениях станет удобней. Сейчас закон предполагает только личное участие граждан в слушаниях, а новый законопроект позволит заинтересованным лицам не вставать с дивана. Для тех, кто доступа к Сети не имеет, проект предусматривает альтернативу — поучаствовать можно будет в МФЦ или в помещениях региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.

Кроме того, новая инициатива предлагает составлять список всех, кто участвовал в обсуждении. Это, по мнению составителей текста закона, позволит «существенно уменьшить число случаев привлечения заинтересованными сторонами лиц, не имеющих в соответствии с законодательством отношения к тематике проводимых общественных обсуждений».

Глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов счел инициативу бессмысленной. По его мнению, всё и так обсуждают в Интернете и федеральным властям лучше озаботиться обеспечением гарантий доступности и актуальности информации. «Я считаю, что решать, как именно проводить слушания, субъекты РФ должны самостоятельно, а на федеральном уровне стоило бы озаботиться обеспечением как таковой гарантии доступа, правдивости и актуальности информации. А так это бесполезно, не плохо, но и не хорошо», – выразил свое мнение Карпов.

Законопроект предлагает внести изменения в Градостроительный кодекс РФ и ряд других федеральных законов. Он был разработан Минстроем по распоряжению президента России, которое было озвучено по итогам заседания Государственного совета в мае 2016 года. Проект рассмотрят на заседании правительства РФ.