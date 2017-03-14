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14.03.2017 17:49

«РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в ЖК «Два ангела»

«РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в ЖК «Два ангела»
Жилой комплекс «Два ангела»

15 марта 2017 года группа компаний «РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Два ангела», строящемся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Новый жилой комплекс расположится в тихой зеленой части района рядом с рекой Охта и Малоохтинским парком по адресу ул. Республиканская ул., дом 35, литера А. ЖК «Два ангела» – редкое сочетание отсутствия суеты мегаполиса и близости к центру Санкт-Петербурга – всего 2.5 км до Невского проспекта.

Жилой комплекс «Два ангела» состоит из двух жилых домов высотой в 15 этажей каждый. У зданий выразительная элегантная архитектура с элементами разных стилей, и по очертаниям они напоминают силуэты ангелов со сложенными крыльями.

Проект реализует концепцию однородной социальной среды и по-настоящему домашнего уюта: комплекс рассчитан всего на 280 просторных квартир общей площадью 17 300 кв.м, среди которых нет студий. Высота потолков – 2,9 м. Стоимость квадратного метра начинается от 118 тыс. руб.

Уютный, закрытый зеленый двор будет свободен от машин, вход в коммерческие помещения будет возможен только со стороны улицы. Подогрев пандусов и крылец обеспечит безопасность жителей даже в самый сильный гололед.

Одним из преимуществ жилого комплекса «Два ангела» станет уникальная система безопасности с элементами «умного дома». В частности, в комплексе применяется IP- видео система контроля доступа на территорию двора и в парадные.

Все в комплексе продумано таким образом, чтобы сделать комфортным и уютным ежедневный быт: закрытый безопасный двор с местами для отдыха и детской площадкой, лобби-зоны для общения с мягкими креслами в каждом холле, консьержи, помещения для колясок. Бесшумные скоростные лифты доставят жильцов в подземный отапливаемый паркинг на 200 машиномест с видеонаблюдением, для автомобилей гостей предусмотрена гостевая парковка, а для поклонников велопрогулок – удобные велопарковки.

Справка о ГК «РосСтройИнвест»
 


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14.03.2017 17:49

«РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в ЖК «Два ангела»

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«РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в ЖК «Два ангела»
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