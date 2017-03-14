Кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подозревают в сокрытии доходов

Французская ассоциация Anticor, специализирующаяся на раскрытии фактов коррупции, потребовала проверить налоговую декларацию независимого кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, подозревая, что политик мог утаить несколько миллионов доходов.

Как 14 марта пишет RNS со ссылкой на Le Figaro, Anticor обратилась в надзорный орган по выявлению конфликтов интересов среди чиновников HATVP с просьбой проверить заявления политика на «полноту, точность и подлинность».

Так, в декларации, подписанной в октябре 2014 года, Макрон заявил, что в период с 2009 по 2014 год получил доходы в €3,3 млн до вычета налогов. Однако в другом налоговом документе, составленном также в конце 2014 года, он указывает, что владеет совокупным движимым и недвижимым имуществом в €1,2 млн и имеет задолженность в €1 млн, отмечают в Anticor.

Макрон работал инвестиционным банкиром во французском банке Rothschild с 2008 года. В 2012 году он занял пост замглавы аппарата Франсуа Олланда. В 2014 году Макрон перешел на пост министра экономики, проработав в этой должности до августа 2016 года. В конце 2016 года 39-летний политик объявил о намерении баллотироваться на пост президента Франции.