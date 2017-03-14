"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

На Крестовском стадионе "кричалку" болельщиков впервые исполнили на деревянных ложках. "Фонтанка" присутствовала на репетиции.

«Ложки победы» могут стать официальным музыкальным инструментом чемпионата мира по футболу 2018 года, и даже министр спорта Виталий Мутко считает их «нормальным вариантом».

«Фонтанка» выяснила, как это может выглядеть на практике. Для полевых испытаний был привлечен ансамбль музыкантов-ложкарей ГКФУ «Петербург-Концерт», которые исполнили традиционную песню болельщиков «Зенита» на новом стадионе на Крестовском острове.

А солист — лауреат международных конкурсов Константин Шаханов показал, как отбить на ложках «Оле-оле-оле».

Для игры по законам жанра надо использовать минимум три ложки одновременно. Шуму такой комплект может наделать достаточно много. А кроме того, правильные ложки в умелых мужских руках выглядят просто умопомрачительно. Смотрите сами.

Мастер-класс игры на ложках: