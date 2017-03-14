Мосгорсуд признал законным включение Левада-центра в список иноагентов

Мосгорсуд подтвердил законность включения Левада-центра в реестр некоммерческих организаций-иноагентов.

Об этом 14 марта сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс».

«Решение Замоскворецкого суда Москвы от 18 ноября 2016 года по административному исковому заявлению автономной некоммерческой организации «Аналитический центр Юрия Левады» к Министерству юстиции России оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в оглашенном постановлении Мосгорсуда.

Замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин заявил, что центр намерен добиваться исключения из реестра иноагентов. По его словам, до этого времени организация будет работать в рамках законодательства об НКО.

В декабре 2016 года сообщалось, что Левада-центр подал апелляцию на решение Замоскворецкого суда о признании законным включения организации в реестр НКО-иноагентов.