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14.03.2017 17:24

Группа ВТБ увеличила ипотечный портфель до триллиона рублей

Группа ВТБ – ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ – увеличила ипотечный портфель до 1 триллиона рублей. Как говорится в сообщении компании, «юбилейный» кредит был выдан жительнице Петербурга 14 марта 2017 года.

К концу 2016 года доля данных банков на рынке ипотечного кредитования достигла 25%. По итогам двух месяцев 2017 года они выдали почти 20 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 40 млрд рублей, что почти на 40% превысило результат аналогичного периода прошлого года.

Всего в 2017 году ВТБ и ВТБ 24 планируют предоставить населению в виде займов на покупку жилья 400 млрд рублей, сообщил Андрей Осипов, старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24.


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