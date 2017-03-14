КС может расширить право женщин на суд присяжных

Российские женщины, наказанные за незаконное производство и контрабанду наркотиков, могут получить доступ к суду присяжных. Такое дело, как стало 14 марта известно «Фонтанке», принял к рассмотрению Конституционный суд.

Информация о процессе 10 марта размещена в графике заседаний КС, но дата рассмотрения пока не определена. Докладчиком по делу назначен судья Юрий Данилов.

Запрос в КС, как следует из находящихся в распоряжении «Фонтанки» документов, подал Ленинградский областной суд. Он рассматривает дело Анны Половинкиной: по утверждениям прокуратуры, в 2015 году дама привезла из Испании 80 килограммов растительных наркотиков, с которыми и была задержана в Гатчинском районе Ленобласти.

Половинкина просила, чтобы её дело рассмотрел суд присяжных, но из-за коллизии в российских законах это невозможно. С 2013 – 2014 годов присяжные собираются только в случае, когда подсудимому грозит самое серьёзное наказание – смертная казнь или пожизненное заключение. Женщин, по Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексу, так строго наказывать в принципе нельзя. Поэтому получается, что доступа к присяжным прекрасный пол не имеет.

В 2016 году запрет частично удалось преодолеть обвинённой в детоубийстве жительнице Челябинской области Алёне Лымарь. После её обращения КС разблокировал доступ к присяжным для дам, обвинённых по статье 105 Уголовного кодекса, – "Убийство". Но для всех остальных женщин, в том числе обвинённых по статьям 228.1 и 229.1 УК в незаконном производстве или контрабанде наркотиков, ситуация не изменилась. Об этом напоминает Ленинградский областной суд. «Полагаем, что ситуация не соответствует Конституции, поскольку уголовные дела в отношении мужчин по аналогичному обвинению подлежат рассмотрению», – отмечают служители Фемиды.

Ленинградский областной суд также подчёркивает, что решение КС по делу Алёны Лымарь до сих пор не воплощено в жизнь: поправки, устраняющие гендерную дискриминацию при доступе к суду присяжных, не введены в российские законы.

Изучение запроса Ленинградского суда может занять несколько месяцев. При подготовке решения по делу КС учтёт мнение органов, принявших и подписавших закон – президента, Госдумы, администрации президента.