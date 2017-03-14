Суд резко ускорил рассмотрение дела о передаче Исаакия церкви

Смольнинский суд Петербурга в срочном порядке изменил дату следующего заседания по делу о передаче Исаакиевского собора церкви. Процесс, отложенный до 17 апреля, возобновится уже 15 марта.

Как сообщил «Фонтанке» один из истцов, профессиональный юрист Сергей Бакешин, сегодня в 15 часов 38 минут ему по электронной почте пришла повестка из Смольнинского суда. Из нее следует, что заседание состоится завтра, 15 марта, в 12.30.

На сайте Смольнинского суда по-прежнему значится дата 17 апреля.

В Смольнинском суде «Фонтанке» подтвердили информацию истца.

«Определением судьи дата судебного заседания действительно изменена», – пояснили в пресс-службе.

Председательствует в процессе зампредседателя Смольнинского суда Татьяна Матусяк. Накануне, 13 марта, она привлекла к делу в качестве заинтересованных лиц губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, РПЦ, Минкульт, комитет культуры Петербурга, ГМЗ «Исаакиевский собор».

Административные истцы оспаривают распоряжение комитета имущественных отношений (КИО) № 160-р от 30 декабря 2016 года, которым утвержден план мероприятий по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Как пояснила в суде представитель КИО, процедуру передачи инициировал Георгий Полтавченко, а сам комитет как уполномоченный орган никакого заявления от РПЦ, предусмотренного федеральным законодательством, не получал.