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14.03.2017 16:57

Конкурс на достройку новой сцены МДТ выиграла компания Ротенберга

Победителем конкурса на достройку новой сцены Малого драматического театра в Петербурге стало ООО «Трансепт групп». Компания была единственным участником.

Как стало известно «Фонтанке», 14 марта запрос котировок был признан несостоявшимся из-за того, что в нем участвовала лишь одна компания. Однако это не означает,  что не состоялся конкурс: антимонопольная служба должна за 10 дней вынести решение по поводу правомочности процедур.

Цена контракта осталась максимальной — 2,1 млрд рублей.

«Трансепт групп» – бывшее строительное подразделение «Интарсии», приобретенное Борисом Ротенбергом в 2013 году (по данным базы СПАРК, ему принадлежат 75% долей компании. Еще 20% долей владеет гендиректор фирмы Ольга Грибанова). Структура пыталась участвовать в конкурсах на подготовку тренировочных площадок к ЧМ-2018 в Петербурге – реконструкцию тренировочных площадок в Зеленогорске и Ломоносове, – но безуспешно.

Справка:

Тендер на достройку новой сцены МДТ на Звенигородской улице, 7, был объявлен 1 марта. Северо-Западная дирекция министерства культуры оценила работы в 2,1 млрд рублей. Ранее она расторгла контракт на 2,5 млрд рублей с предыдущим подрядчиком – «Стройсоюз СВ» – из-за срыва сроков. Компания успела освоить лишь 350 млн.

Комплекс на Звенигородской включит в себя бывшие казармы Семеновского полка и новое здание за ними. Проект разработала студия Михаила Мамошина. Основной зал театра рассчитан на 600 зрителей.


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