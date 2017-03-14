Конкурс на достройку новой сцены МДТ выиграла компания Ротенберга

Победителем конкурса на достройку новой сцены Малого драматического театра в Петербурге стало ООО «Трансепт групп». Компания была единственным участником.

Как стало известно «Фонтанке», 14 марта запрос котировок был признан несостоявшимся из-за того, что в нем участвовала лишь одна компания. Однако это не означает, что не состоялся конкурс: антимонопольная служба должна за 10 дней вынести решение по поводу правомочности процедур.

Цена контракта осталась максимальной — 2,1 млрд рублей.

«Трансепт групп» – бывшее строительное подразделение «Интарсии», приобретенное Борисом Ротенбергом в 2013 году (по данным базы СПАРК, ему принадлежат 75% долей компании. Еще 20% долей владеет гендиректор фирмы Ольга Грибанова). Структура пыталась участвовать в конкурсах на подготовку тренировочных площадок к ЧМ-2018 в Петербурге – реконструкцию тренировочных площадок в Зеленогорске и Ломоносове, – но безуспешно.