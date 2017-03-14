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14.03.2017 16:50

В Петербурге СК проверяет полицию за частые визиты в пивной ларек

Следственный комитет Кировского района инициировал процессуальную проверку в отношении сотрудников полиции, зачастивших в пивной ларек на Ленинском проспекте. В деле имеются рапорт о признаках преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ «Вымогательство взятки», и судебное решение о контрольной закупке с признаками мистификации.

О хитросплетениях отношений сотрудников Кировского УМВД и предпринимателя Артура Абрамовича «Фонтанка» сообщила в конце декабря 2016 года в материале «Сколько с полицией ни пей, она все вынесет». Несмотря на старания бизнесмена наладить неформальные отношения со стражами порядка, пара его торговых точек тонула в проверках и изъятиях товара на миллионы.

После новогодних праздников визиты возобновились, и 13 января 2017-го в 13 часов 53 минуты, согласно данным видеокамер, в ларек на Ленинском, 129, пришла инспектор Кировского УМВД Татьяна Шарабуркина и обвинила продавца Эндреева в продаже спиртного несовершеннолетнему. Был составлен административный протокол с записью: «В 13 часов 45 минут осуществил розничную продажу двух бутылок объемом 0,5 литра гражданину 2000 года рождения».

Материалы на продавца поступили мировому судье 71-го участка Виорике Сафрюк. Та попросила стороны предъявить другие доказательства. Инспектор Шарабуркина свой протокол ничем иным дополнить не смогла.

«Факт реализации пива несовершеннолетнему не видела, кассовый чек отсутствует», – сообщила сотрудница суду.

Как не было ни акта контрольной закупки, ни очевидцев продажи, ни фотофиксации.

Владельцы магазина, в свою очередь, предоставили суду видеозапись, в том числе и отрезок с 13 часов 44 минут до 13 часов 46 минут. На ней ничего не происходит. В пустом ларьке – одинокий продавец Эндреев.

6 марта 2017 года суд вынес постановление о прекращении дела в связи с отсутствием состава правонарушения.

Бизнесмен Абрамович с бизнес-партнершей обратились в Следственный комитет Кировского района. Они изложили свое видение того, почему полицейским так полюбились точки на Ленинском. Как следует из ответа СК, «по факту возможных неправомерных действий сотрудников полиции УМВД Кировского района, выразившихся в вымогательстве взятки у руководства юридического лица… старшим следователем был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления».

Процессуальная проверка продолжается.


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