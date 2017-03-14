Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей

Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей. Общий кредитный портфель субъектов ММБ на 1 февраля составил 17,8 млрд рублей.

По сравнению с январем прошлого года, значительно выросли объемы выдаваемых кредитов малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям в Калининградской области (в 8 раз), Республике Карелия (в 7 раз), в Санкт-Петербурге (в 4 раза) и Ленинградской области (в два раза).

Две трети кредитного портфеля приходится на субъекты малого предпринимательства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на предпринимателей Республика Карелия – 11%, Калининградской и Мурманской областей – по 9%, Новгородской – 6%.

«Мы развиваем небанковские сервисы для малого бизнеса и работаем по программе Минсельхоза РФ по субсидированию ставки для микро- и малых предприятий агропромышленного комплекса, что и отражается на росте кредитного портфеля», – прокомментировал директор управления продаж малому бизнесу Северо-Западного банка Сбербанка Игорь Трепов.

Справка о компании ПАО «Сбербанк России»