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14.03.2017 16:44

Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей

Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей
ПАО «Сбербанк России»

Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей. Общий кредитный портфель субъектов ММБ на 1 февраля составил 17,8 млрд рублей.

По сравнению с январем прошлого года, значительно выросли объемы выдаваемых кредитов малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям в Калининградской области (в 8 раз), Республике Карелия (в 7 раз), в Санкт-Петербурге (в 4 раза) и Ленинградской области (в два раза).

Две трети кредитного портфеля приходится на субъекты малого предпринимательства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на предпринимателей Республика Карелия – 11%, Калининградской и Мурманской областей – по 9%, Новгородской – 6%.

«Мы развиваем небанковские сервисы для малого бизнеса и работаем по программе Минсельхоза РФ по субсидированию ставки для микро- и малых предприятий агропромышленного комплекса, что и отражается на росте кредитного портфеля», – прокомментировал директор управления продаж малому бизнесу Северо-Западного банка Сбербанка Игорь Трепов.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»    


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