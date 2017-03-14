Ассоциация украинских банков назвала блокаду Сбербанка «политическим инцидентом»

Ассоциация украинских банков (АУБ) назвала блокаду отделения «дочки» Сбербанка в Киеве и порчу банкоматов российских банков «политическими инцидентами».

Такую оценку АУБ 14 марта озвучила RNS. «Инциденты носят не банковский, а политический характер. В них 99,9% политики и 0,1% банковских проблем», — говорится в ответе ассоциации.

13 марта головной офис дочернего банка российского Сбербанка в Киеве приостановил работу из-за блокады активистами националистических организаций. В тот же день неизвестные заблокировали работу «десятков банкоматов российских банков» на Украине, залив их монтажной пеной. Накануне офис Сбербанка в центре Киева был практически замурован радикалами.

Ассоциация украинских банков объединяет коммерческие банки страны и представляет их интересы перед Нацбанком Украины.