Оппозиция подала новые документы на референдум о судьбе Исаакия
Инициативная группа граждан подала новые документы на проведение референдума по судьбе Исаакиевского собора. Депутат ЗакСа Борис Вишневский передал заявку председателю Горизбиркома Петербурга Виктору Панкевичу на заседании комиссии 14 марта.
Предыдущий комплект документов в ГИКе сочли некорректно оформленным. В частности, не все листы были прошиты должным образом. Кроме того, в протоколе собрания инициативной группы значилось меньше человек, чем в протоколе голосования.
Вишневский признал, что были допущены ошибки. «Мы не хотим оспаривать решение избиркома. Вместо этого мы подаём новую заявку на референдум от 9 марта. Все бумаги сшиты», – заявил он.
Напомним, в конце февраля инициативная группа, включающая оппозиционных депутатов, подала в Горизбирком Санкт-Петербурга документы с предложением провести референдум. Горожан хотели спросить, согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский и Петропавловский соборы, а также Спас на Крови остались музеями, но при этом в них была бы обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний.
Справка:
Речь о передаче Исаакиевского собора зашла после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил горожанам, что собор будет передан в ведение РПЦ. Это вызвало недовольство петербуржцев, в том числе депутатов Законодательного собрания. Город фактически разделился на два лагеря - тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем. Обе группы периодически проводят свои акции, выводя на улицы тысячи людей.