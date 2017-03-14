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14.03.2017 16:36
11 Комментариев

Оппозиция подала новые документы на референдум о судьбе Исаакия

Инициативная группа граждан подала новые документы на проведение референдума по судьбе Исаакиевского собора. Депутат ЗакСа Борис Вишневский передал заявку  председателю Горизбиркома Петербурга Виктору Панкевичу на заседании комиссии 14 марта.

Предыдущий комплект документов в ГИКе сочли некорректно оформленным. В частности, не все листы были прошиты должным образом. Кроме того, в протоколе собрания инициативной группы значилось меньше человек, чем в протоколе голосования.

Вишневский признал, что были допущены ошибки. «Мы не хотим оспаривать решение избиркома. Вместо этого мы подаём новую заявку на референдум от 9 марта. Все бумаги сшиты», – заявил он.

Напомним, в конце февраля инициативная группа, включающая оппозиционных депутатов, подала в Горизбирком Санкт-Петербурга документы с предложением провести референдум. Горожан хотели спросить, согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский и Петропавловский соборы, а также Спас на Крови остались музеями, но при этом в них была бы обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний.

Справка:

Речь о передаче Исаакиевского собора зашла после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил горожанам, что собор будет передан в ведение РПЦ. Это вызвало недовольство петербуржцев, в том числе депутатов Законодательного собрания. Город фактически разделился на два лагеря - тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем. Обе группы периодически проводят свои акции, выводя на улицы тысячи людей.


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комментарии пользователей (11)
Antip
14 марта 2017 г. 18:25
Овод: А как при Советах проходили демонстрации? Я хорошо помню — разнарядка.
Antip
14 марта 2017 г. 18:21
Это поповский беспредел, скорее всего они вмешались в процесс. Попы считают, что "вопрос решен" и поэтому торопятся к пасхе, чтобы сорвать куш. Надо юристам подумать как перенести заседание.
Randy
14 марта 2017 г. 17:49
Овод: на крестный ход один раз как бэ вывели... но это конечно не митинг )
Овод
14 марта 2017 г. 17:48
Город фактически разделился на два лагеря — тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем. Обе группы периодически проводят свои акции, выводя на улицы тысячи людей.
Мне стало интересно: а кто выводил "тысячи людей" за передачу Исакиевского собора церкви? Может, редакция Фъ даст ссылку на тысячные митинги и выступления за передачу собора церкви? Я как-то такой информации не встречал. Вот то, что против передачи собора церкви собирают сотни тысяч подписей — было.
Гриб
14 марта 2017 г. 17:46
Randy: На нет и суда нет:)
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