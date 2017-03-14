Оппозиция подала новые документы на референдум о судьбе Исаакия

Инициативная группа граждан подала новые документы на проведение референдума по судьбе Исаакиевского собора. Депутат ЗакСа Борис Вишневский передал заявку председателю Горизбиркома Петербурга Виктору Панкевичу на заседании комиссии 14 марта.

Предыдущий комплект документов в ГИКе сочли некорректно оформленным. В частности, не все листы были прошиты должным образом. Кроме того, в протоколе собрания инициативной группы значилось меньше человек, чем в протоколе голосования.

Вишневский признал, что были допущены ошибки. «Мы не хотим оспаривать решение избиркома. Вместо этого мы подаём новую заявку на референдум от 9 марта. Все бумаги сшиты», – заявил он.

Напомним, в конце февраля инициативная группа, включающая оппозиционных депутатов, подала в Горизбирком Санкт-Петербурга документы с предложением провести референдум. Горожан хотели спросить, согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский и Петропавловский соборы, а также Спас на Крови остались музеями, но при этом в них была бы обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний.