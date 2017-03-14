Фонтан из пожарного гидранта на Новгородской локализован

Аварийная бригада Водоканала полностью справилась с коммунальным происшествием, которое произошло днем 14 марта в Центральном районе Петербурга. Потребителей от водоснабжения не отключали.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Водоканал», в 16:00 течь из пожарного гидранта на углу улиц Моисеенко и Новгородской локализована. Аварийщикам потребовалось на работы всего полчаса. Ни жители ближайших домов, ни автомобилисты из-за аварии не пострадали, уверяют в пресс-службе.

Напомним, трехметровый фонтан образовался возле №13 дома по Новгородской улице в 15:30 из-за прорыва пожарного гидранта.