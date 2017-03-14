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14.03.2017 16:20

Митрофанов: У "Зенита" большой кредит доверия к Луческу

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов подчеркнул, что команда настроена на борьбу за чемпионство. По его словам, у клуба большой кредит доверия к главному тренеру сине-бело-голубых Мирче Луческу.

– Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава, – приводит "Матч ТВ" слова Митрофанова. – Да, есть какие-то сложности, но команда работает, и работает напряженно.

Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?

Источник: Спорт-Экспресс


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