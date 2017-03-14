Tele2 расширяет роуминговую сеть в Африке, Азии и Европе

Tele2 открывает роуминг на африканском континенте в сетях Movitel (Мозамбик) и Ooredoo (Тунис). Новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно.

Клиенты Tele2 в роуминге могут пользоваться голосовой связью и скоростным мобильным интернетом по выгодным ценам, а также оперативно получать информацию о расходах и состоянии счета. Увеличение числа роуминговых партнеров позволяет расширить диапазон выбора сетей и обеспечить абонентам высокое качество связи и доступные цены. Телефон автоматически подключится к сети, которая обеспечивает лучшее покрытие, либо абонент может сделать выбор самостоятельно.

Для зарубежных поездок Tele2 предлагает также использовать опции, позволяющие оптимизировать расходы на мобильную связь. При подключении услуги «Разговоры без границ» абонент получит возможность принимать звонки за границей по еще более выгодной цене. Опция «Интернет за рубежом» дает возможность скачать 10 Мб трафика, а услуга «Интернет не отдыхает» позволяет скачивать неограниченный объем интернет-трафика в день за небольшую плату.