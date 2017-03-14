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14.03.2017 16:07

Tele2 расширяет роуминговую сеть в Африке, Азии и Европе

Tele2 расширяет роуминговую сеть в Африке, Азии и Европе
Tele2

Tele2 открывает роуминг на африканском континенте в сетях Movitel (Мозамбик) и Ooredoo (Тунис). Новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно.

Клиенты Tele2 в роуминге могут пользоваться голосовой связью и скоростным мобильным интернетом по выгодным ценам, а также оперативно получать информацию о расходах и состоянии счета. Увеличение числа роуминговых партнеров позволяет расширить диапазон выбора сетей и обеспечить абонентам высокое качество связи и доступные цены. Телефон автоматически подключится к сети, которая обеспечивает лучшее покрытие, либо абонент может сделать выбор самостоятельно.

Для зарубежных поездок Tele2 предлагает также использовать опции, позволяющие оптимизировать расходы на мобильную связь. При подключении услуги «Разговоры без границ» абонент получит возможность принимать звонки за границей по еще более выгодной цене. Опция «Интернет за рубежом» дает возможность скачать 10 Мб трафика, а услуга «Интернет не отдыхает» позволяет скачивать неограниченный объем интернет-трафика в день за небольшую плату.


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Новости компаний
Tele2
14.03.2017 16:07

Tele2 расширяет роуминговую сеть в Африке, Азии и Европе

Tele2 открывает роуминг на африканском континенте в сетях Movitel (Мозамбик) и Ooredoo (Тунис). Новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно
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27.02.2017 08:30

«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга

Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
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«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу

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Tele2
14.03.2017 16:07
Tele2 расширяет роуминговую сеть в Африке, Азии и Европе
Tele2 открывает роуминг на африканском континенте в сетях Movitel (Мозамбик) и Ooredoo (Тунис). Новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно
«Уральские авиалинии»
27.02.2017 08:30
«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга
Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
«Победа»
15.02.2017 15:21
«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.
Фото предоставлено пресс-службой АК "Уральские авиалинии"
15.02.2017 09:00
«Уральские авиалинии» начали программу обновления кресел
В авиакомпании «Уральские авиалинии» стартовала программа по обновлению кресел на воздушных судах. Теперь пассажиры авиакомпании смогут путешествовать на современных и удобных креслах "Dragon Fly", производства компании Zodiac Seats France.
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
Сергей Погодин, РЖД Тур
08.02.2017 17:59
Настоящий паровоз вновь отправляется в путь
В воскресенье 26 февраля компания «РЖД Тур» открывает новый сезон путешествий на поезде с настоящим паровозом. В этот день состоится ставшая уже традиционной «Паровозная прогулка» – самый популярный тур на ретропоезде в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32
Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода
Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
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