Электроснабжение в Колпино полностью восстановлено

Три дизель-генераторные установки, по которым в школы и детские сады в Колпино поступала электроэнергия, увезли и восстановили обычную схему снабжения.

Как сообщили 14 марта «Фонтанке» в «Ленэнерго», полностью наладить электроснабжение после аварии на кабельной линии специалистам компании удалось менее чем за два часа. Сейчас все потребители получают электроэнергию по стандартной схеме.

Напомним, авария произошла в районе бульвара Трудящихся в Колпино около 15.00 и затронула почти 10 тысяч человек.