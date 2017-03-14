В "Лахта центре" установлены первые лифты

Инстаграм строящегося в Петербурге небоскреба «Лахта центр» 14 марта сообщает, что в высотном здании установлены первые лифты.

Это лифтовые кабины, которые в уже готовом комплексе будут доставлять сотрудников и гостей с первого до 32-го этажа. Это лифты так называемой «нижней группы» этажей небоскреба. Каждая кабина такого лифта рассчитана на 20 человек (1600 кг).

Как отмечают авторы проекта, ими создана уникальная система быстрого и удобного перемещения по зданию. 87 этажей небоскреба разбиты на три группы: нижняя, средняя и верхняя. В этих группах работают свои лифты. Для передвижения между ними запроектированы специальные пересадочные узлы – «этажи-скайлобби». Они расположены на 31 – 32-м и 51 – 52-м этажах. К ним пассажиров доставляют скоростные лифты-экспрессы, и оттуда уже добираются до нужного этажа на лифтах местной группы.

Самый скоростной лифт «Лахта центра» – шаттл на обзорную площадку. На высоту в 360 метров он будет взлетать со скоростью 8 м/сек.