Еще
16:31 14.03.2017
Новость часа
15:05
Гендиректор «Зенита»: Судейская система получила сигнал - все позволено
Пришлите свою новость!
16:28
Фонтан из пожарного гидранта на Новгородской локализован
16:20
Митрофанов: У "Зенита" большой кредит доверия к Луческу
16:17
Хельсинки недополучает 10 млн евро в год из-за "зайцев"
16:08
Электроснабжение в Колпино полностью восстановлено
15:58
Вырубка сквера на улице Васи Алексеева ради метро завершилась
15:46
В "Лахта центре" установлены первые лифты
15:44
На Новгородской забил трехметровый фонтан
15:40
Европейский суд одобрил запрет носить хиджабы на рабочем месте
15:26
Петербургское предприятие Hyundai рассматривает локализацию сборки в Казахстане
15:24
МЭР РФ обсуждает передачу программы маткапитала на уровень регионов
15:22
Бенедикт Камбербэтч сыграет нестареющего учителя истории
15:19
Аферы с полисами «Либерти Страхования» в Петербурге не затронули страхователей
15:08
В Финляндии подорожали сигареты и бензин
15:05
Гендиректор «Зенита»: Судейская система получила сигнал - все позволено
15:02
В Колпино без света остались почти 10 тысяч человек
15:00
В Манеже выставят три тысячи работ юных художников
14:56
В России объявили набор в космонавты
14:49
Путин: Дмитрия Анатольевича не уберегли
14:44
Путин: Россия не будет создавать антикоррупционные комитеты
14:40
Комиссия РАН по лженауке после гомеопатов займётся «ВИЧ-диссидентами» и прививками
14:36
Троицкий и Большеохтинский мосты трижды разведут в ночь
14:32
Путин призвал прокуроров следить за ценами на услуги и товары
14:25
В Петергофе восстановили внешний облик Троицкой церкви
14:20
На улице Хрустальной РАР собирает «Золото славян»
14:16
Вице-губернатор Петербурга Кириллов: Поручений передать Исаакий к Пасхе не было
14:12
Андрей Константинов расскажет об истории «Бандитского Петербурга»
13:59
В Петербурге сиделку, обобравшую больную, осудили условно
13:55
Песков: Кремль не намерен вмешиваться в вопрос о передаче Исаакия
13:50
КХЛ оштрафовала «Динамо» за оскорбления болельщиками игроков СКА
13:44
KIA Rio нового поколения сойдет с конвейера завода в Петербурге в середине лета
13:42
Эксперт: Убытки российского автопрома в 2017 году составят 150 млрд рублей
13:40
РФС признал верными все ключевые решения арбитра Турбина в матче «Амкар» - «Зенит»
13:36
Hyundai вложит 11 млрд рублей в развитие завода в Петербурге
13:30
Голодец: Бедность в России — это бедность работающего населения
13:21
МИД России назвал блокировку российских банков на Украине "выстрелом в ногу"
13:18
Смольный: Продажа Opel затормозила переговоры по перезапуску завода GM
13:12
В Приозерске госпитализирован мальчик, которого поставили на колени за игру с автоматом
13:12
Подготовка к параду может ограничить полёты над Петербургом
12:59
Песков: Путин не смотрел фильм CNN о себе
12:54
В массовой аварии с маршруткой на Приморском шоссе пострадали три человека
12:50
Дольщикам проблемного ЖК «Новая Скандинавия» выдадут ключи
12:37
Саакашвили платил американскому спичрайтеру $200 тысяч
12:29
"Ленэнерго" готовится к возвращению в Ленобласть птиц
12:24
Врачи петербургской поликлиники «скрыли» результаты медосмотров школьников
12:19
Книга портретов кисти Джорджа Буша бьет рекорды продаж
12:19
Депутаты ЗакСа попросили губернатора не перевозить экспонаты из Исаакиевского собора
12:14
В Финляндии полицейский выстрелил в коллегу
12:10
Петербуржец нашел машину матери в километрах от дома
12:07
«Фонтанка» ищет корреспондента для рубрики «Недвижимость»
12:00
За организацию свалки в Шушарах петербуржца оштрафовали на 100 тысяч
11:54
МИД РФ сожалеет о продлении ЕС антироссийских санкций
11:46
УФАС признало обоснованной жалобу на аукцион на строительство дороги в Лахте
11:39
ДТП с маршруткой заблокировало движение по Приморскому шоссе
11:35
ВЦИОМ: Россияне охладели к «Евровидению»
11:30
Сомалийские пираты впервые за пять лет захватили танкер
11:20
Генпрокуратура: За год за утрату доверия уволены 383 чиновника
11:14
Губернатор Дрозденко экстренно собрал областных депутатов
11:10
Путин наградил Наину Ельцину
10:58
Действия жителя Приозерска, наехавшего на ребенка на машине, расценили как хулиганство
10:52
Яровая возглавила рейтинг полезности депутатов Госдумы
10:45
Петербуржцам не рекомендуют покупать продукты под марками супермаркетов
10:39
Сын Рогозина стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации
10:33
Финны обошли россиян в рейтинге свободы передвижения
10:27
СК передал в суд первое дело по гражданину РФ, обвиняемому в наемничестве на Украине
10:21
«Квадрат»: Рынок жилья Петербурга оживили дешевеющие «брежневки» и «корабли»
10:15
В Петербурге задержали налётчика с кинжалом на «Великолукский мясокомбинат»
10:09
В СФ назвали фейком сообщение о размещении российских военных в Египте
10:03
Солдат нашел в ломоносовском лесу аппарат для приема денег
09:57
В Петербурге инспекторы ГИБДД поймали обидчика женщины
09:49
В Петербурге страховщика подозревают в афере с полисами на 1,7 миллиона
Предыдущие новости
Архив материалов
Лахта центр
Версия для печати
14.03.2017 15:46

В "Лахта центре" установлены первые лифты

Инстаграм строящегося в Петербурге небоскреба «Лахта центр» 14 марта сообщает, что в высотном здании установлены первые лифты. 

Это лифтовые кабины, которые в уже готовом комплексе будут доставлять сотрудников и гостей с первого до 32-го этажа. Это лифты так называемой «нижней группы» этажей небоскреба. Каждая кабина такого лифта рассчитана на 20 человек (1600 кг).

Как отмечают авторы проекта, ими создана уникальная система быстрого и удобного перемещения по зданию. 87 этажей небоскреба разбиты на три группы: нижняя, средняя и верхняя. В этих группах работают свои лифты. Для передвижения между ними запроектированы специальные пересадочные узлы – «этажи-скайлобби». Они расположены на 31 – 32-м и 51 – 52-м этажах. К ним пассажиров доставляют скоростные лифты-экспрессы, и оттуда уже добираются до нужного этажа на лифтах местной группы. 

Самый скоростной лифт «Лахта центра» – шаттл на обзорную площадку. На высоту в 360 метров он будет взлетать со скоростью 8 м/сек.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
14.03.2017 16:19

Сургутнефтегазбанк аккредитовал «Дом на Космонавтов» от «ЛенСпецСМУ»

13 марта Сургутнефтегазбанк аккредитовали «Дом на Космонавтов», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Московском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Звездная».
Tele2
14.03.2017 16:07

Tele2 расширяет роуминговую сеть в Африке, Азии и Европе

Tele2 открывает роуминг на африканском континенте в сетях Movitel (Мозамбик) и Ooredoo (Тунис). Новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно
ГК «Эталон»
14.03.2017 12:12

ВТБ24 аккредитовал 4 новых корпуса квартала «Галактика» от «ЛенСпецСМУ»

13 марта 2017 года ВТБ24 аккредитовал корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 и 8.2-4. квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Петербурга: Московского и Адмиралтейского.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В "Лахта центре" установлены первые лифты
«Лахта центр» в поисках креатива
Маятник Фуко может быть размещён в "Лахта центре"
К «Лахта центру» подведут электричку и подземный переход
Как «Лахта центр» создает облака
Как растет «Лахта центр»
«Фонтанка» подводит итог викторины «Вгляни с высоты»
Строители «Лахта центра»: Наш объект уникален, для таких пока нет исчерпывающей регулирующей документации
«Лахта центр» стал самым высоким зданием в Петербурге
Дюков: "Лахта центр" возведут в срок, мы же не строители стадиона
«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?
Что видно с самых высоких обзорных площадок Петербурга
Строительство «Лахта центра»: технологии экономят время
Как строится "Лахта центр"
Лахту оставили на бездорожье
«Лахта-центр» объявил конкурс на проект благоустройства берега Лахтинской гавани
Создатели «Лахта центра» опубликовали панораму с высоты будущего небоскреба
«Лахта центр» примеряется к новому доллару
Авторы «Лахта центра» рассказали, как будут мыть фасады и бороться с пожарами в небоскребе
«Отказ от развития подземного пространства - градостроительная ошибка»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

«Бандитский Петербург» - обратный билет

Музыкант Глеб Самойлов, группа The Matrixx.

Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях

В гаражах в Купчино накрыли производство наркотиков

скриншот видео с сайта youtube.com

Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам

Поэт Дмитрий Воденников.

Дмитрий Воденников: Я мертвый поэт и стихов больше не пишу

Новости компаний
ГК «Эталон»
14.03.2017 16:19
Сургутнефтегазбанк аккредитовал «Дом на Космонавтов» от «ЛенСпецСМУ»
13 марта Сургутнефтегазбанк аккредитовали «Дом на Космонавтов», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Московском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Звездная».
Tele2
14.03.2017 16:07
Tele2 расширяет роуминговую сеть в Африке, Азии и Европе
Tele2 открывает роуминг на африканском континенте в сетях Movitel (Мозамбик) и Ooredoo (Тунис). Новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно
ГК «Эталон»
14.03.2017 12:12
ВТБ24 аккредитовал 4 новых корпуса квартала «Галактика» от «ЛенСпецСМУ»
13 марта 2017 года ВТБ24 аккредитовал корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 и 8.2-4. квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Петербурга: Московского и Адмиралтейского.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.03.2017 11:55
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
«АРХпроект»
14.03.2017 11:42
Конкурс «АРХпроект» запускает новый сезон
Крупнейший профессиональный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «АРХпроект» – приглашает молодых архитекторов и дизайнеров к участию в состязании. Новый сезон стартует 1 апреля 2017 года.
КЕЙ
14.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI
Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
Центр развития ребенка «Солнышко»
13.03.2017 20:00
В квартале Riverside открылся детский сад с бассейном и соляной пещерой
В квартале высокого класса Riverside от Setl City начал работу Центр развития ребенка «Солнышко». В нем для всестороннего развития малышей предусмотрен бассейн, соляная пещера, спортивные и художественные секции и курсы иностранных языков.
ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
Greenstate
13.03.2017 12:22
ЮИТ и Правительство Ленобласти подписали соглашение
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» и Правительство Ленинградской области заключили соглашение о взаимодействии для реализации инвестиционного проекта по развитию индустриального парка Greenstate.
«Ленстройтрест»
13.03.2017 10:24
Аналитики компании «Ленстройтрест» выяснили, о чем думают покупатели квартир
Сегодня абсолютно все покупатели, вне зависимости от уровня доходов, социального статуса и рода деятельности, испытывают на себе давление экономической ситуации.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.