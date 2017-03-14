На Новгородской забил трехметровый фонтан

Из-за коммунальной аварии на Новгородской улице в Петербурге забил фонтан холодной воды. На место выехали сотрудники Водоканала.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Водоканал», сообщение об аварии поступило диспетчерам 14 марта в 15:30, сейчас ремонтная бригада уже работает на месте — у дома № 13 по Новгородской улице.

По свидетельству очевидцев, из-за коммунального происшествия вся улица представляет собой одну большую лужу, передвигаться по которой для автомобилистов затруднительно.