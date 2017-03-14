Петербургское предприятие Hyundai рассматривает локализацию сборки в Казахстане. Об этом 14 марта сообщил в ходе конференции AutoInvest в Северной столице Виктор Васильев, директор по внешним связям "Хендэ Мануфактуринг Рус", передает корреспондент "Фонтанки".

По словам Васильева, введение этой страной утилизационного сбора в начале 2016 года привело к существенному сокращению объемов экспорта. "2,5 тыс. долларов на одну машину при стоимости самого автомобиля 10 – 12 тыс. долларов – это ощутимо для нашей продукции", – сказал он.

Одним из вариантов может быть ввоз компонентов в Казахстан и досборка там, отметил Виктор Васильев.