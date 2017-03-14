МЭР РФ обсуждает передачу программы маткапитала на уровень регионов

Минэкономразвития России обсуждает возможность передачи программы материнского капитала на уровень регионов, а из федерального бюджета будут направляться средства на софинансирование расходов регионов на маткапитал, сообщил 14 марта журналистам замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев.

«Это один из пунктов рассмотрения в рамках плана (план действий правительства на 2017–2025 годы). Имеется в виду, что это может быть не федеральная история, а может быть региональная история, а федерация может софинансировать расходы регионов на маткапитал, такая тема обсуждается и будет еще обсуждаться в рамках рабочих групп», — сказал Фомичев. Его слова приводит RNS.