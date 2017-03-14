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14.03.2017 15:24

МЭР РФ обсуждает передачу программы маткапитала на уровень регионов

Минэкономразвития России обсуждает возможность передачи программы материнского капитала на уровень регионов, а из федерального бюджета будут направляться средства на софинансирование расходов регионов на маткапитал, сообщил 14 марта журналистам замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев.

«Это один из пунктов рассмотрения в рамках плана (план действий правительства на 2017–2025 годы). Имеется в виду, что это может быть не федеральная история, а может быть региональная история, а федерация может софинансировать расходы регионов на маткапитал, такая тема обсуждается и будет еще обсуждаться в рамках рабочих групп», — сказал Фомичев. Его слова приводит RNS.


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Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
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10.03.2017 13:56
Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
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HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
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