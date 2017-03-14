Аферы с полисами «Либерти Страхования» в Петербурге не затронули страхователей

Страховой агент, которого подозревают в систематических аферах с полисами в Петербурге, нанес ущерб исключительно компании, но не клиентам. Он уже успел вернуть 800 тысяч из почти двух присвоенных миллионов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Либерти Страхование», присвоение одним из агентов страховых взносов на общую сумму 1 750 693 рублей в компании обнаружили в ходе плановой работы с дебиторской задолженностью в сентябре 2016 года. Тогда же сотрудник потерял место, а фирма обратилась в полицию.

32-летнего мужчину утром 13 марта задержали сотрудники УЭБ, в настоящее время он ограничен подпиской о невыезде.

«Ущерб причинен исключительно компании и не затрагивает интересы страхователей. По всем полисам выплаты производятся согласно условиям договоров и будут производиться в дальнейшем», – заверили в пресс-службе «Либерти Страхования».

Напомним, уволенный менеджер продавал страховки, но, по версии следствия, складывал деньги не в кассу, а себе в карман.