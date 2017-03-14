«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

Эксперты подготовили для «Фонтаки» видео, которое позволит принять свое собственное решение: был ли гол Шатова, находился ли Нету в момент незасчитанного гола в офсайде, находился ли Гиголаев в офсайде, когда забивал гол в ворота «Зенита», и был ли пенальти на Дзюбе.

Сегодня, 14 марта, представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин заявил, что контрольно-квалификационная комиссия РФС признала верными ключевые решения арбитра Евгения Турбина, отсудившего прошедший в минувшие выходные матча «Амкар» – «Зенит». Напомним, игра закончилась со счетом 1-0 в пользу «Амкара».

«На седьмой минуте матча в ситуации «гол – не гол» комиссия единогласно постановила, что невозможно по представленным и имеющимся видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет. Но в той же ситуации ассистент главного арбитра Ринат Деушев ошибочно не зафиксировал «вне игры» у игрока «Зенита» Нету.

На 22-й минуте судья Евгений Турбин принял верное решение отменить гол «Зенита» по причине того, что изначально свободный удар был выполнен очевидно не с того места, где Артем Дзюба нарушил правило «вне игры».

На 33-й минуте ассистент судьи Антон Кобзев правильно засчитал гол в ворота команды «Зенит», поскольку игрок «Амкара» не находился в положении «вне игры».

На второй компенсированной к первому тайму минуте Турбин ошибочно не вынес предупреждение игроку «Зенита» Хави Гарсии.

На 67-й минуте Турбин принял верное решение продолжить игру, поскольку нарушения правил против Дзюбы в штрафной «Амкара» не было».

Эксперты подготовили видео, которое позволит читателям «Фонтанки» принять свое собственное решение: был ли гол Шатова, находился ли Нету в момент незасчитанного гола в офсайде, находился ли Гиголаев в офсайде, когда забивал гол, и был ли пенальти на Дзюбе.

Смотреть в новом окне с сайта youtube

Смотреть в новом окне с сайта youtube

Напомним, гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов заявил «Фонтанке» : «Если все хорошо и судьи отработали хорошо, то, возможно, мы просто смотрели разные матчи. Можно допустить ошибку, но что мешает ее признать? Ведь в таком случае весь российский футбол, вся судейская система сейчас получили очень четкий сигнал – так можно. Все позволено» /.

PS. Сегодня же стало известно, что председатель Московской коллегии судей Сергей Французов написал заявление, в котором сообщил, что временно прекращает свою работу пока в ДСИ и судейском комитете РФС занимают руководящие должности Андрей Будогосский и Андрей Бутенко. Французов заявил: «Мое решение основано не на эмоциях – я его принял вследствие глубокого анализа. Все, что сейчас происходит в судейском корпусе, – неправильно. Нарушается конвенция УЕФА, принимаются новые документы взамен старых, которые были действительно правильными, много всего.

Последней каплей послужила ситуация после матча «Томь» — «Ростов», когда я выставил главному арбитру Александру Сухому оценку 7,4. Но после контрольно-квалификационной комиссии признали, что я был не прав и повысили оценку Сухого. В письме на имя Сергея Прядкина я разъяснил свои взгляды на то, что сейчас происходит в судейском корпусе. Надеюсь, меня поймут.

Андрей Будогосский сказал, что это удел слабых людей, и я ушел, не подумав. Но еще раз повторяю: это взвешенное решение. Противостояние руководства департамента судейства и инспектирования и судейского комитета с Московской коллегии судей идет с момента прихода Будогосского и Бутенко. Их работа направлена на разрушение той системы, которую строили Роберто Розетти и Валентин Иванов, и делается это в угоду одному человеку — Будогосскому. Это беда. С нами никто не хочет считаться и прислушиваться к тому, что есть иные взгляды».