Гендиректор «Зенита»: Судейская система получила сигнал - все позволено

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал «Фонтанке» сегодня, 14 марта, выводы РФС по судейским решениям в матче с «Амкаром» . Контрольно-квалификационная комиссия признала, что главный арбитр встречи Евгений Турбин не допустил ни одной ошибки.

«Мы внимательно изучили решение контрольно-квалификационной комиссии. Если все хорошо и судьи отработали хорошо, то, возможно, мы просто смотрели разные матчи. Я с уважением отношусь к деятельности, инициативам и решениям департамента судейства РФС и прекрасно понимаю, под каким прессингом работают представители судейского корпуса. Можно допустить ошибку, но что мешает ее признать? Ведь в таком случае весь российский футбол, вся судейская система сейчас получили очень четкий сигнал – так можно. Все позволено», – заявил Митрофанов.

Целый ряд решений, вынесенных во время матча «Амкар» – «Зенит», завершившийся победой пермской команды со счетом 1:0, подвергся сомнению. Это, в частности, отметил главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции.