В Колпино без света остались почти 10 тысяч человек

Жилой квартал в Колпино остался без электричества около двух часов дня 14 марта. Авария затронула 9 тысяч 300 человек.

По данным сайта Минэнерго, отключение произошло на линиях 6 кВ из-за технологического нарушения. По сообщениям читателей, авария задела жителей домов 2, 4, 6 и 8 по бульвару Трудящихся. Как уточнили «Фонтанке» в «Ленэнерго», большую часть потребителей уже запитали по резервным схемам.

«Для подключения социально значимых объектов (школы и детские сады) в Колпинский район направлены 3 дизель-генераторные установки», – добавили в компании.

В ближайшее время во всех отключенных домах будет восстановлена обычная схема электроснабжения.