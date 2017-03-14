В России объявили набор в космонавты

Кампания по отбору космонавтов стартует 14 марта 2017 года. Межведомственная комиссия приняла решение о проведении ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (ЦПК) конкурса по отбору кандидатов в отряд космонавтов "Роскосмоса".

Как сообщается на сайте госкорпорации, цель кампании – отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

Согласно условиям конкурса, предполагается отобрать шесть-восемь человек, которые дополнят отряд космонавтов "Роскосмоса".

Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. Отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности предусматривает наличие у претендентов в кандидаты в космонавты совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки космонавтов. Комплекс медицинских обследований позволит провести следующий этап отбора претендентов. Успешное прохождение комплекса мероприятий, позволяющих оценить психологические качества претендентов – необходимое условие для победы в конкурсе. Также кандидаты обязаны будут пройти тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.

Кроме того, отмечается, что претендентом в кандидаты в космонавты может быть гражданин Российской Федерации возрастом не больше 35 лет. Претенденты должны иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и иметь опыт работы. Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации.