Путин: Россия не будет создавать антикоррупционные комитеты

Россия не будет создавать антикоррупционные комитеты. Об этом 14 марта на коллегии Генпрокуратуры России заявил Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

При этом президент РФ подчеркнул, что считает подобную практику вредной.

"Вы знаете, некоторые страны, претендующие на глобальное лидерство, а если быть более точным, то претендующие на глобальное господство, начали внедрять практику создания так называемых антикоррупционных комитетов – параллельных органов власти, которые чаще всего используются не для того, для чего они созданы, а с целью манипуляции во внутриполитической сфере. Россия, разумеется, никогда ничего не позволит создать у себя, но в некоторых странах такие структуры уже созданы, в восточноевропейских. Для того чтобы обеспечить интересы граждан и государства, самим нужно быть: а) кристально честными и б) эффективными, – в борьбе с коррупцией и в борьбе с нарушениями закона в самом широком смысле этого слова", – заявил Владимир Путин.