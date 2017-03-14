Комиссия РАН по лженауке после гомеопатов займётся «ВИЧ-диссидентами» и прививками

После гомеопатии комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой может заняться разоблачением «ВИЧ-диссидентов». Об этом в прямом эфире петербургского интернет-канала [Фонтанка.Офис] 14 марта рассказал член комиссии, кандидат биологических наук Александр Панчин.

«Есть большой диапазон самых разных тем, которые мы считаем социально значимыми. Например, отрицание существования связи между вирусом иммунодефицита человека и синдромом приобретённого иммунодефицита, то есть связи между ВИЧ и СПИД. Это относительно популярное движение (есть специальный термин – «ВИЧ-диссиденты»), сторонники которого отрицают огромный массив научных данных, в том числе экспериментальные работы», – сообщил Александр Панчин.

Кроме того, членов комиссии РАН интересует разоблачение мифов, связанных с прививками, уточнил лауреат премии «Просветитель».

«Постоянно запускаются мифы о прививках. Например, что они вызывают аутизм и т.д. Про певицу Юлию Самойлову, которая будет представлять Россию на «Евровидении», было сказано, что её инвалидность – следствие прививки. На самом деле, речь идёт о наследственном заболевании.... С гомеопатией все было просто – в ней в принципе нет рационального зерна. С прививками нужно будет писать про каждую отдельно, потому что есть разные условия, когда они должны быть использованы. Но (ученым. – Прим. ред.) нужно высказаться относительно отрицания важности прививок, и пояснить, что многие вакцины нужны», – уточнил член комиссии РАН.

Учёный отметил, что точно тема следующего меморандума комиссии РАН по борьбе с лженаукой пока не определена.

На создание меморандума по гомеопатии у членов комиссии ушло полгода.

Полностью интервью с Александром Панчиным читайте и смотрите на «Фонтанке» в ближайшее время.

Напомним, меморандум комиссии РАН по гомеопатии был опубликован в начале февраля 2017 года. Его поддержала ФАС. Сами гомеопаты отмечали, что их претензии учёных не сильно беспокоят, и клеймо «лженаука» на них ставят не в первый раз. В середине февраля стало известно, что большинство россиян вообще ничего не знают о гомеопатии, но четверть участников опроса ВЦИОМ использовали гомеопатические препараты.