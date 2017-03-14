Троицкий и Большеохтинский мосты трижды разведут в ночь

Два моста в Петербурге разведут в ночь на среду, четверг и пятницу. Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» проведут техническое обслуживание разводных механизмов и проверят их готовность к навигации в 2017 году.

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Большеохтинский мост разведут сегодня, 14 марта, с двух до пяти часов ночи. В это же время мост будет разведен 16 и 17 марта. Троицкий мост будут разводить с 01:35 до 04:50 16 и 17 марта.

Кроме того, в комитете напомнили, что с полуночи до шести утра закрыт для движения транспорта Тучков мост из-за реконструкции.