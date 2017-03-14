Путин призвал прокуроров следить за ценами на услуги и товары

Владимир Путин 14 марта принял участие в заседании коллегии Генеральной прокуратуры России. Президент подвёл итоги работы органов прокуратуры в 2016 году и обозначил приоритетные задачи на 2017 год.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России призвал сотрудников прокуратуры внимательно отслеживать изменения цен на товары и услуги и немедленно реагировать в случаях их завышения.

"Надо безотлагательно реагировать, если люди жалуются на необоснованное завышение коммунальных платежей или на нарушения при сборе средств на капитальный ремонт, на низкое качество услуг в этой области", – сказал глава государства.

"Необходимо детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты. Это тонкая работа, потому что в условиях инфляции рост так или иначе в отдельных секторах неизбежен, но я говорю именно об экономически не обоснованном, завышенном росте. Необходимо пресекать оборот недоброкачественных и фальсифицированных товаров. И конечно, должны быть надёжно защищены социально уязвимые категории граждан: пожилые люди, дети, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью", – отметил Владимир Путин.