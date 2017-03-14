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14.03.2017 14:16

Вице-губернатор Петербурга Кириллов: Поручений передать Исаакий к Пасхе не было

Вице-губернатор Владимир Кириллов опроверг информацию о передаче Исаакиевского собора к Пасхе, 16 апреля. Об этом он заявил корреспонденту «Фонтанки» 14 марта.

«Никаких поручений по переезду не было. В комитете проводилось совещание в целом, был разговор о проработке разных возможных вариантов переезда», – заявил чиновник.

Напомним, что ранее директор Исаакиевского собора Николай Буров сообщал о том, что накануне в комитете по культуре состоялось совещание, по итогам которого ему поручили проработать вариант транспортировки музейных объектов из храма до 16 апреля. При этом сам Буров сообщил, что считает это невозможным, так как за это время невозможно уложиться в конкурсную процедуру и процедуру страховки 25 тысяч объектов.

Передать собор к Пасхе требовали ранее петербургские ректоры, в том числе – глава академии имени Штиглица Василий Кичеджи. Против выступали оппозиционные депутаты петербургского ЗакСа.

На данный момент идет рассмотрение искового заявления по оспариванию передачи собора РПЦ. Следующее заседание назначено на 17 апреля, спустя день после Пасхи.


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