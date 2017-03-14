В Петербурге сиделку, обобравшую больную, осудили условно

Сиделка, присматривающая за больной в Петербурге, «присмотрелась» и к имуществу подопечной, обокрав её на 700 тысяч рублей. Свободу недобросовестной помощнице суд сохранил, но деньги обязал вернуть.

Как сообщает 14 марта прокуратура Петербурга, Галина К. на дому ухаживала за лежачей больной, в декабре 2016 года украла у подопечной и её дочери деньги и имущество больше чем на 700 тысяч рублей. Деньги женщина потратила на свои нужды.

К. предъявили обвинение по пункту «в» третьей части статьи 158 ("Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину"). Она полностью признала свою вину и частично вернула деньги потерпевшей.

Красносельский районный суд приговорил сиделку к двум годам лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока. Кроме того, по гражданскому иску женщина должна до конца возместить материальный ущерб. Ей осталось выплатить больше полумиллиона рублей.