Песков: Кремль не намерен вмешиваться в вопрос о передаче Исаакия

Вопрос о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Московскому патриархату РПЦ остается в компетенции властей города. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не намерен ли Кремль вмешаться в этот процесс, учитывая широкое обсуждение этой темы.

"Существуют местные жители, которые яростно сопротивляются этому, существуют те, кто не менее активно поддерживает это", – сказал он. "Единого фона нет", – приводит слова Пескова ТАСС .

"Этот вопрос по-прежнему является прерогативой городских властей", – добавил пресс-секретарь.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что депутаты петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой принять экстренные меры по недопущению "беззаконного" перемещения объектов хранения государственного музея «Исаакиевский собор». Утром в СМИ появилась информация о транспортировке экспонатов Исаакиевского собора на другую площадку.

Как рассказал «Фонтанке» директор музея Николай Буров, его накануне позвали на совещание в комитет по культуре, где обсуждался вопрос возможной передачи храма к Пасхе, 16 апреля, и перевоза всех экспонатов к этому времени. Буров отметил, что, по его мнению, это невозможно хотя бы потому, что для переезда необходимо проводить конкурс на транспортировку и страхование объектов музея, а это длительная процедура. Кроме того, в Смольнинском районном суде еще идет рассмотрение иска, оспаривающего передачу собора РПЦ.